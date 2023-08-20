Герои России смогут бесплатно получить землю в Нижегородской области Общество

Герои России и награжденные орденами и медалями РФ участники боевых действий смогут бесплатно получить в Нижегородской области землю для ведения личного подсобного хозяйства.

Такое решение было принято на заседании нижегородского Заксобрания 31 августа.

"Это важное, необходимое и своевременное решение. Изменения в региональный закон были разработаны в связи с распоряжением президента Российской Федерации. Ранее мы единогласно поддержали документ на заседании профильного комитета, а сегодня его одобрил региональный парламент", - отметил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям регионального парламента Василий Суханов.

Областной закон от 29 июня 2015 года №88-З, который дает право на бесплатное получение земли, дополнен новыми категориями льготников: "военнослужащие, лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и лица, проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами (медалями) за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветеранами боевых действий".

Ранее стало известно, что награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда" получат меры поддержки в Нижегородской области.

Нижегородские парламентарии проанализировали работу региона в сфере бесплатной юридической помощи.

Напомним также, что депутаты ЗСНО поддержали изменения в закон о бюджете.