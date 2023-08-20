Награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда" получат меры поддержки в Нижегородской области Общество

Нижегородские парламентарии в ходе заседания Заксобрания 31 августа приняли в двух чтениях изменения в законы о формах и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Также внесены изменения в порядок наделения органов МСУ Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области жилищных отношений.

Инициатором законопроекта выступил комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу ЗСНО.

"Федеральное законодательство изменилось, поэтому мы вносим корректировки в региональные законы. Речь идет о предоставлении мер социальной поддержки лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда". Данная категория граждан теперь имеет право на те же меры социальной поддержки, что и награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя". Обеспечение жильем этих категорий производится в форме предоставления жилого помещения по договорам социального найма либо единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья", - пояснил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что нижегородские парламентарии проанализировали работу региона в сфере бесплатной юридической помощи.

Напомним также, что депутаты ЗСНО поддержали изменения в закон о бюджете.