Воскресенский район: не только Светлояр
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
31 августа 2023 16:53  [21] Юрий Станкевич: "Актуализация стратегии развития Нижегородской области позволит улучшать жизнь в регионе"
31 августа 2023 16:34  [60] Герои России смогут бесплатно получить землю в Нижегородской области
31 августа 2023 16:16  [88] Награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда" получат меры поддержки в Нижегородской области
31 августа 2023 16:08  [84] Условия поступления на службу в полицию упрощены в России
31 августа 2023 15:05  [126] Максим Решетников и Глеб Никитин обсудили сферу туризма в Нижегородской области
31 августа 2023 14:30  [136] Доступность избирательных участков для инвалидов обсудили в нижегородском избиркоме
31 августа 2023 13:57  [161] Нижегородские парламентарии проанализировали работу региона в сфере бесплатной юридической помощи
31 августа 2023 13:43  [127] Зараженную бешенством лису выявили в Починковском районе
31 августа 2023 13:36  [131] Обновленный актовый зал молодежно-досугового центра открылся в поселке Смолино
31 августа 2023 13:02  [130] Количество укушенных клещами нижегородцев на 11,6% больше, чем в прошлом году
Общество

Награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда" получат меры поддержки в Нижегородской области

31 августа 2023 16:16  [88] Общество

Нижегородские парламентарии в ходе заседания Заксобрания 31 августа приняли в двух чтениях изменения в законы о формах и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Также внесены изменения в порядок наделения органов МСУ Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области жилищных отношений.

Инициатором законопроекта выступил комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу ЗСНО.

"Федеральное законодательство изменилось, поэтому мы вносим корректировки в региональные законы. Речь идет о предоставлении мер социальной поддержки лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда". Данная категория граждан теперь имеет право на те же меры социальной поддержки, что и награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя". Обеспечение жильем этих категорий производится в форме предоставления жилого помещения по договорам социального найма либо единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья", - пояснил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что нижегородские парламентарии проанализировали работу региона в сфере бесплатной юридической помощи.

Напомним также, что депутаты ЗСНО поддержали изменения в закон о бюджете.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph