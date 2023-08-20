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Общество

Волонтеры "Волгаэнерго" закупили более тысячи канцтоваров для первоклассников в рамках благотворительной акции "Помогать просто"

01 сентября 2023 10:45  [72] Общество

В преддверии Дня знаний в ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+ Груп) прошла благотворительная акция "Помогать просто" по сбору школьных принадлежностей для первоклассников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнышко" и Нижегородской общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению "Перспектива".

В акции приняли участие сотрудники всех предприятий, входящих в "Волгаэнерго". В течении двух недель было закуплено более тысячи школьных принадлежностей, среди которых канцтовары, ранцы, развивающие игрушки, тетради и приборы для обучения по системе Брайля, подарочные сертификаты. 

"Не передать словами настроение ребятишек, которым ты вручаешь подарки. Эта искренняя и неподдельная радость, слова благодарности, улыбки. У детей должны быть все условия для комфортного обучения, и мы им в этом помогаем", – поделилась волонтер Эн+ Груп Ольга Мухина.

Накануне нового учебного года ребята из реабилитационного центра "Солнышко" получили собранные школьные принадлежности. 8 сентября волонтёры передадут закупленные канцтовары в общественную организацию родителей детей-инвалидов по зрению "Перспектива".

"Простая идея о помощи объединила десятки неравнодушных людей нашей большой компании. Мы не первый раз взаимодействуем с центром "Солнышко" и общественной организацией "Перспектива". Нас знают родители, узнают дети и мы обязательно продолжим нашу благотворительную работу", – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Волонтерские проекты энергохолдинга Эн+ стали знаковыми для Нижнего Новгорода. Победитель ежегодного грантового конкурса Эн+ занимается благоустройством берега реки Левинки, а в рамках экологической акции "360" более 100 волонтёров собрали 137 мешков мусора на берегу Пермяковского озера, сделав своеобразный экологический подарок нижегородцам на День города. 

Фото ГК "Волгаэнерго"

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