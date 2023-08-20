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Общество

Нижегородский облизбирком провел заключительный семинар с организаторами выборов

01 сентября 2023 11:22  [102] Общество
Фото: Избирком Нижегородской области

Фото: Избирком Нижегородской области

Нижегородский облизбирком провел заключительный семинар с организаторами выборов, сообщила председатель избиркома Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Согласно информации, в хдже семинара с председателями и секретарями территориальных избирательных комиссий, а также с представителями правоохранительных органов обсуждались вопросы обеспечения общественной безопасности во время голосования.

"Правоохранительные органы обеспечат все условия, чтобы процесс голосования стал максимально комфортным и безопасным", - отметила Маргарита Красилевская.  

Кроме того, участники мероприятия обсудили организацию трехдневного голосования, процесс подведения итогов голосования, работу со списком избирателей, порядок использования ГАС "Выборы".

Было отмечено, что особое внимание будет уделено избирательным правам граждан с ограниченными физическими возможностями.

Уже проводится комплекс мероприятий с целью обеспечения доступности для маломобильных избирателей подъездных путей, прилегающих к зданиям.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

 

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Теги:
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