Планировка территории под новый мост через Оку утверждена в Нижнем Новгороде

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Минград утвердил проект планировки территории под новый мост через Оку в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте министерства.
Согласно информации, строительство будет вестись в рамках IV очереди возведения дублера проспекта Гагарина.
Четырехполосный мост свяжет дорогу в Новинском сельсовете и улицу Юлиуса Фучика в Автозаводском районе. Его протяженность составит около одного километра.
Также 4 очередь строительства дублера проспекта Гагарина предусматривает транспортную развязку на пересечении дороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, реконструкцию дороги на улицах Юлиуса Фучика и Героя Шнитникова.
Кроме того, рассматривается строительство пункта взимания платы, если будет принято решение о платности проезда.
Ранее сообщалось, что строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году.
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