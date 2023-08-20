Планировка территории под новый мост через Оку утверждена в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минград утвердил проект планировки территории под новый мост через Оку в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте министерства.

Согласно информации, строительство будет вестись в рамках IV очереди возведения дублера проспекта Гагарина.

Четырехполосный мост свяжет дорогу в Новинском сельсовете и улицу Юлиуса Фучика в Автозаводском районе. Его протяженность составит около одного километра.

Также 4 очередь строительства дублера проспекта Гагарина предусматривает транспортную развязку на пересечении дороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, реконструкцию дороги на улицах Юлиуса Фучика и Героя Шнитникова.

Кроме того, рассматривается строительство пункта взимания платы, если будет принято решение о платности проезда.

Ранее сообщалось, что строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году.