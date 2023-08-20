Спикер ЗСНО Евгений Люлин приехал на открытие новой школы в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Торжественная линейка, посвященная открытию нового здания школы №2 в Дзержинске и празднику первого звонка, прошла в городе химиков 1 сентября.

Как сообщил в пресс-службе нижегородского Заксобрания, в мероприятии принял участие спикер ЗСНО Евгений Люлин.

В ходе торжественного открытия Евгений Люлин напомнил, как они вместе с главой города Иваном носковым ранее закладывали капсулу в основание "Города наук". Он также добавил, что новая школа открывается в городе химиков впервые за 30 лет.

"Школа №2 в Дзержинске может посоперничать со "Школой 800" в Нижнем Новгороде. Здесь 30 тысяч кв. метров, учебные классы оборудованы всем необходимым, спортзал со скалодромом, 25-метровый бассейн. Это не просто школа, а еще и общественное пространство – здесь можно проводить городские соревнования", - отметил Евгений Люлин.

По го словам, для школы №2 основными традиционно считаются предметы физико-математического цикла. В связи с этим в кабинетах физики всё продумано до мелочей, чтобы дети лучше усваивали знания.

"Там есть специализированное оборудование, которое позволит школьникам безопасно проводить эксперименты и лабораторные работы по электричеству, механике, оптике. Уверен, что с таким подходом из них будут вырастать специалисты, обладающие глубокими знаниями, способные в будущем обеспечить прорывное развитие предприятий Дзержинска.

Считаю, что это учебное заведение должно стать флагманом системы образования Дзержинска и важнейшей составной частью образовательной отрасли Нижегородской области", - сказал Евгений Люлин.

Напомним, что Евгений Люлин принял участие в торжественной линейке НИУ – филиала РАНХиГС "День первых".

Евгений Люлин ранее посетил нижегородскую "Школу 800" в рамках работы педагогического форума.