Спикер ЗСНО Евгений Люлин приехал на открытие новой школы в Дзержинске

Фото: пресс-служба ЗСНО
Торжественная линейка, посвященная открытию нового здания школы №2 в Дзержинске и празднику первого звонка, прошла в городе химиков 1 сентября.
Как сообщил в пресс-службе нижегородского Заксобрания, в мероприятии принял участие спикер ЗСНО Евгений Люлин.
В ходе торжественного открытия Евгений Люлин напомнил, как они вместе с главой города Иваном носковым ранее закладывали капсулу в основание "Города наук". Он также добавил, что новая школа открывается в городе химиков впервые за 30 лет.
"Школа №2 в Дзержинске может посоперничать со "Школой 800" в Нижнем Новгороде. Здесь 30 тысяч кв. метров, учебные классы оборудованы всем необходимым, спортзал со скалодромом, 25-метровый бассейн. Это не просто школа, а еще и общественное пространство – здесь можно проводить городские соревнования", - отметил Евгений Люлин.
По го словам, для школы №2 основными традиционно считаются предметы физико-математического цикла. В связи с этим в кабинетах физики всё продумано до мелочей, чтобы дети лучше усваивали знания.
"Там есть специализированное оборудование, которое позволит школьникам безопасно проводить эксперименты и лабораторные работы по электричеству, механике, оптике. Уверен, что с таким подходом из них будут вырастать специалисты, обладающие глубокими знаниями, способные в будущем обеспечить прорывное развитие предприятий Дзержинска.
Считаю, что это учебное заведение должно стать флагманом системы образования Дзержинска и важнейшей составной частью образовательной отрасли Нижегородской области", - сказал Евгений Люлин.
Напомним, что Евгений Люлин принял участие в торжественной линейке НИУ – филиала РАНХиГС "День первых".
Евгений Люлин ранее посетил нижегородскую "Школу 800" в рамках работы педагогического форума.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+