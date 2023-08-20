Нижегородское "Торпедо" начало сезон с победы над "Локомотивом" Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

ХК "Торпедо" в рамках первого матча в сезоне КХЛ 2023-2024 обыграл на выезде ярославский "Локомотив" со счетом 5:2.

Первую шайбу нижегородцы забили уже на четвертой минуте матча, отличился нападающий Николай Коваленко. На седьмой минуте с передачи Сергея Гончарука вторую шайбу "Торпедо" забросил Алексей Кручинин.

Во втором периоде был забит только один гол. Защитник "Локомотива" Рушан Рафиков сократил отставание своей команды на 33 минуте.

В третьем периоде за "Торпедо" шайбы забросили Сергей Гончарук, Василий Атанасов и вновь Алексей Кручинин. "Локомотив" смог ответить только голом Дениса Алексеева на 49 минуте.

"Запустили первую игру, которая была очень сложной по ряду причин. Всегда идёт волнение для обеих команд. При не самой выразительной игре мы получили два очка, это радует. По содержанию есть к чему стремиться, будем улучшать. Хотел поблагодарить зрителей, кто пришёл на стадион, наших болельщиков, кто приехал из Нижнего – видно, что все соскучились по хоккею", - подвел итоги игры главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов.

Отметим, что в этом матче в КХЛ дебютировал первый игрок 2006 года рождения - 17-летний защитник "Торпедо" Антон Силаев. Он провел на льду 19:27 минут, заблокировал 4 броска.

Напомним, "Торпедо" проведет первый домашний матч 6 сентября. Нижегородцы встретятся с питерским СКА.

Ранее сообщалось, что фарм-клуб ХК "Торпедо" может появиться в Заволжье.