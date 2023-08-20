ОКН "Дом Чистяковой" отремонтировали в Нижнем Новгороде

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Объект культурного наследия "Дом Чистяковой" отремонтировали в Нижнем Новгороде. Об этом в своих соцсетях сообщил директор АНО "АСИРИС" Илья Лагутин.
Напомним, работы по восстановлению дома стартовали в начале августа.
Согласно информации, также была благоустроена территория вокруг объекта. Сейчас идет поиск нового собственника и разработка проекта сохранения дома.
Илья Лагутин отметил, что в ходе работ по восстановлению объекта были подчеркнуты исторические ставни на боковом фасаде, что позволит увидеть текстуру дерева и кованые крепления.
Ранее сообщалось, что шесть исторических домов в Городце будут восстановлены волонтерами.
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