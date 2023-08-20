ОКН "Дом Чистяковой" отремонтировали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: соцсети Ильи Лагутина

Объект культурного наследия "Дом Чистяковой" отремонтировали в Нижнем Новгороде. Об этом в своих соцсетях сообщил директор АНО "АСИРИС" Илья Лагутин.

Напомним, работы по восстановлению дома стартовали в начале августа.

Согласно информации, также была благоустроена территория вокруг объекта. Сейчас идет поиск нового собственника и разработка проекта сохранения дома.

Илья Лагутин отметил, что в ходе работ по восстановлению объекта были подчеркнуты исторические ставни на боковом фасаде, что позволит увидеть текстуру дерева и кованые крепления.

Ранее сообщалось, что шесть исторических домов в Городце будут восстановлены волонтерами.