Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Воскресенский район: не только Светлояр
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
04 сентября 2023 15:57  [109] Пилотный проект "Мобильная УИК" тестируется в Шахунском районе
04 сентября 2023 13:06  [156] Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов оценил ход избирательной кампании - 2023
01 сентября 2023 19:04  [1120] Эксперт-мониторинг событий с 25 августа по 1 сентября 2023 года от АНО "Минин-центр"
01 сентября 2023 15:09  [472] ФоРГО провёл круглый стол "ЕДГ - 2023: обзор кампаний и прогноз результатов"
31 августа 2023 15:45  [785] Нижегородская Общественная палата получила право законодательной инициативы
31 августа 2023 11:28  [653] Депутат от КПРФ Владислав Егоров настаивает на возвращении прямых всенародных выборов глав городов
31 августа 2023 11:10  [534] Евгений Семёнов: Задачи, которые ещё пять лет назад казались фантастическими, последовательно и системно реализуются в регионе
29 августа 2023 11:54  [599] Тираж бюллетеней в 2,4 миллиона экземпляров для выборов губернатора Нижегородской области поступил в избирком
28 августа 2023 18:55  [677] Евгений Люлин: "Комплексное изменение законодательства Нижегородской области будет проведено для решения масштабных задач стратегии"
28 августа 2023 09:32  [431] Владислав Атмахов представил свою программу в качестве кандидата в губернаторы Нижегородской области
Политика

Пилотный проект "Мобильная УИК" тестируется в Шахунском районе

04 сентября 2023 15:57  [109] Политика

Пилотный проект "Мобильная УИК" тестируется в Шахунском районе. Об этом рассказали в Избиркоме Нижегородской области.

Напомним, цель проекта - адресное информирование и оповещение избирателей о выборах на территории своего региона. Нижегородская область вошла в число 78 субъектов России по реализации пилотного проекта "Мобильная УИК".

Адресное информирование проходит в два этапа:

- с 14 по 24 августа;.

- с 28 августа по 6 сентября.

С помощью приложения члены участковых избирательных комиссий обходят жителей, задавая им по 8 вопросов, раскрывающих отношение избирателей к предстоящим выборам.

Каждому опрошенному избирателю вручают приглашение на предстоящие выборы с указанием номера и адреса избирательного участка, графиком работы и контактный телефон.

Также избирателям рассказывают о возможности голосования на дому в случае невозможности прибытия избирателя на участок в день голосования.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Избирком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph