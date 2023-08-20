Пилотный проект "Мобильная УИК" тестируется в Шахунском районе Политика

Пилотный проект "Мобильная УИК" тестируется в Шахунском районе. Об этом рассказали в Избиркоме Нижегородской области.

Напомним, цель проекта - адресное информирование и оповещение избирателей о выборах на территории своего региона. Нижегородская область вошла в число 78 субъектов России по реализации пилотного проекта "Мобильная УИК".

Адресное информирование проходит в два этапа:

- с 14 по 24 августа;.

- с 28 августа по 6 сентября.

С помощью приложения члены участковых избирательных комиссий обходят жителей, задавая им по 8 вопросов, раскрывающих отношение избирателей к предстоящим выборам.

Каждому опрошенному избирателю вручают приглашение на предстоящие выборы с указанием номера и адреса избирательного участка, графиком работы и контактный телефон.

Также избирателям рассказывают о возможности голосования на дому в случае невозможности прибытия избирателя на участок в день голосования.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.