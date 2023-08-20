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Общество

Российские чиновники перейдут на отечественные автомобили к февралю 2024 года

05 сентября 2023 16:48  [108] Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по приоритетному использованию чиновниками отечественных авто. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, государственные и муниципальные служащие должны начать использовать в служебных целях отечественные автомобили до 1 февраля 2024 года.

Ответственным за выполнение этого поручения назначен председатель правительства России Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что новое производство автокомпонентов запустят на Заволжском моторном заводе.

Также напомним, что Volkswagen продал бизнес в России за 125 млн евро.

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Теги:
Автомобили Правительство РФ
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