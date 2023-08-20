Возраст отсрочки от призыва в армию для IT-специалистов повысили до 30 лет Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Возраст отсрочки от призыва на срочную службу в армию для IT-специалистов повысили до 30 лет. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, новые правила начнут действовать 1 января 2024 года.

Получить отсрочку могут специалисты, работающие в аккредитованных организациях.

Основные критерии, которым должны отвечать ИТ-специалисты для отсрочки: российское гражданство, мужской пол, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня, работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва.

Напомним, предельный призывной возраст в России повысится до 30 лет с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что условия получения льготной ипотеки для IT-специалистов упростили в России.