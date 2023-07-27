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Общество

Предельный призывной возраст в России повысится до 30 лет с 1 января 2024 года

04 августа 2023 16:11  [69] Общество

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного призывного возраста с 27 до 30 лет. Об этом сообщил телеканал "360".

Нижний возрастной порог для призывников остался неизменным - 18 лет.

Закон вступит в силу с января 2024 года - без какого-либо переходного периода.

Ранее глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов сообщал, что верхнюю планку призывного возраста будут повышать поэтапно, но в ходе обсуждения законопроекта от этой идеи отказались.

Кроме того, изначально авторы законопроекта предлагали сместить обе возрастные границы, чтобы молодые люди проходили срочную службу в возрасте с 21 года до 30 лет, но было принято решение оставить нижнюю планку - 18 лет - без изменений.

Ранее президент подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе для ряда военнообязанных.

Напомним, что Госдума РФ приняла закон, который изменяет порядок вручения повесток для явки военкомат. 

Согласно документу, уклонистами будут считаться граждане, отказывающиеся получать повестку или перестающие выходить на связь. Тех, кто не пришёл в военкомат по повестке, обязали добровольно прийти в военкомат в течение двух недель с начала следующего призыва.

За неявку в военкомат без уважительной причины молодых людей будут штрафовать.

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Теги:
Армия Военные Законодательство
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