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Общество

Орден Мужества вручен семье героя-нижегородца Александра Панюшева

06 сентября 2023 12:58  [117] Общество

Государственную награду РФ "Орден мужества" вручили семье героя-нижегородца Александра Панюшева. Об этом сообщили в администрации Московского района Нижнего Новгорода. 

Глава Московского района Владимир Кропотин и военный комиссар Сормовского и Московского районов Нижнего Новгорода Андрей Семенкин вручили награду его вдове Светлане.

"Александр был настоящим патриотом и героем, отдавшим самое дорогое – жизнь во исполнение воинского долга по защите суверенитета России", - сказал Владимир Кропотин.

Старший механик-водитель танкового взвода Александр Панюшев участвовал в специальной военной операции. Погиб, выполняя боевое задание. Указом президента России за героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, награжден Орденом Мужества.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил Орден Мужества семье нижегородского участника СВО Алексея Дворянинова.

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Теги:
Награды СВО
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