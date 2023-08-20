Орден Мужества вручен семье героя-нижегородца Александра Панюшева

Государственную награду РФ "Орден мужества" вручили семье героя-нижегородца Александра Панюшева. Об этом сообщили в администрации Московского района Нижнего Новгорода.
Глава Московского района Владимир Кропотин и военный комиссар Сормовского и Московского районов Нижнего Новгорода Андрей Семенкин вручили награду его вдове Светлане.
"Александр был настоящим патриотом и героем, отдавшим самое дорогое – жизнь во исполнение воинского долга по защите суверенитета России", - сказал Владимир Кропотин.
Старший механик-водитель танкового взвода Александр Панюшев участвовал в специальной военной операции. Погиб, выполняя боевое задание. Указом президента России за героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, награжден Орденом Мужества.
Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил Орден Мужества семье нижегородского участника СВО Алексея Дворянинова.
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