Орден Мужества вручен семье героя-нижегородца Александра Панюшева Общество

Государственную награду РФ "Орден мужества" вручили семье героя-нижегородца Александра Панюшева. Об этом сообщили в администрации Московского района Нижнего Новгорода.

Глава Московского района Владимир Кропотин и военный комиссар Сормовского и Московского районов Нижнего Новгорода Андрей Семенкин вручили награду его вдове Светлане.

"Александр был настоящим патриотом и героем, отдавшим самое дорогое – жизнь во исполнение воинского долга по защите суверенитета России", - сказал Владимир Кропотин.

Старший механик-водитель танкового взвода Александр Панюшев участвовал в специальной военной операции. Погиб, выполняя боевое задание. Указом президента России за героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, награжден Орденом Мужества.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил Орден Мужества семье нижегородского участника СВО Алексея Дворянинова.