Строительство распределительных газопроводов завершили в селе Кирилловка Общество

Фото: пресс-служба "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Строительство распределительных газопроводов завершили в селе Кирилловка Арзамасского района. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, протяженность газопроводов среднего и низкого давления составляет 3,4 км. Для надежности газоснабжения установлен шкафной пункт редуцирования газа.

Ввод в эксплуатацию новых газопроводов позволит подключить к природному газу 19 домовладений, а всего в селе будет построено около 10 км газовых сетей. На сегодняшний день с жителями села заключено 92 договора на подключение.

Ранее сообщалось, что поселок Пыра в Дзержинском городском округе газифицировали.