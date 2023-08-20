Фото:
Строительство распределительных газопроводов завершили в селе Кирилловка Арзамасского района. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпром газораспределение Нижний Новгород".
Согласно информации, протяженность газопроводов среднего и низкого давления составляет 3,4 км. Для надежности газоснабжения установлен шкафной пункт редуцирования газа.
Ввод в эксплуатацию новых газопроводов позволит подключить к природному газу 19 домовладений, а всего в селе будет построено около 10 км газовых сетей. На сегодняшний день с жителями села заключено 92 договора на подключение.
Ранее сообщалось, что поселок Пыра в Дзержинском городском округе газифицировали.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+