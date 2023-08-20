Еще более 2900 камер установят в Нижнем Новгороде и Дзержинске Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Еще более 2900 камер установят в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Так, в Нижнем Новгороде установкой 641 комплекса видеонаблюдения в оживленных местах и зонах досуга займется "Ростелеком". Работы начнутся в декабре 2023 года и завершатся в течение шести лет. Напомним, на эти цели было выделено 1,6 млрд рублей.

В Дзержинске "Эр-Телеком" установит 2346 камер. В частности, 851 комплекс появится в общественных местах, 977 - в школах, детсадах и библиотеках, 518 - на входах в подъезды.

Сейчас в Нижегородской области безопасность жителей региона обеспечивают 6 838 камер.

Ранее сообщалось, что почти 30 камер установили в скверах Сормовского района летом.