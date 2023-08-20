Оптовая цена бензина марки АИ-95 обновила исторический максимум Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Оптовая цена бензина марки АИ-95 обновила исторический максимум. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Согласно информации, за день стоимость этого типа топлива выросла на 1,16% и достигла 76,492 тысячи рублей за тонну, что является рекордным показателем.

Также на 0,48% до 65,472 тысячи рублей за тонну подорожал бензин марки АИ-92, а цена летнего дизеля увеличилась на 0,37% до 68,556 тысячи рублей за тонну.

Ранее Нижегородстат сообщил, что ценник на бензин в июле вырос в регионе в среднем на 1,9%, а газомоторное и дизельное топливо подорожало на 0,2-0,5%.