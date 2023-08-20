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НГПУ им. Минина запускает в Индии Центр открытого образования. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Согласно информации, Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Индии на базе Университета Чаудхари Чаран Сингха (CCSU) в городе Меерут откроется уже в этом месяце.
В нем будут проходить культурно-просветительские события и курсы русского языка для студентов университетов Республики Индия.
Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что русский язык очень популярен в Индии.
"И наша задача - поддержать и развить этот интерес. Мы готовы делиться лучшими практиками и распространять русскую культуру в Индии", - сказал он.
Также в рамках сотрудничества индийские преподаватели будут проходить курсы повышения квалификации, запланирована олимпиада Мининского университета для индийских студентов по русскому языку как иностранному и знакомство школьников с русским языком, культурой и традициями России.
Ранее сообщалось, что НГПУ им. Минина будет сотрудничать с китайским образовательным центром.
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