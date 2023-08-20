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Общество

НГПУ им. Минина запускает в Индии Центр открытого образования

06 сентября 2023 18:06  [36] Общество

Фото: пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина

НГПУ им. Минина запускает в Индии Центр открытого образования. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Индии на базе Университета Чаудхари Чаран Сингха (CCSU) в городе Меерут откроется уже в этом месяце.

В нем будут проходить культурно-просветительские события и курсы русского языка для студентов университетов Республики Индия. 

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что русский язык очень популярен в Индии.

"И наша задача - поддержать и развить этот интерес. Мы готовы делиться лучшими практиками и распространять русскую культуру в Индии", - сказал он.

Также в рамках сотрудничества индийские преподаватели будут проходить курсы повышения квалификации, запланирована олимпиада Мининского университета для индийских студентов по русскому языку как иностранному и знакомство школьников с русским языком, культурой и традициями России. 

Ранее сообщалось, что НГПУ им. Минина будет сотрудничать с китайским образовательным центром.

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Теги:
Вузы Международное сотрудничество НГПУ
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