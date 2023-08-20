Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Воскресенский район: не только Светлояр
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 сентября 2023 18:43  [86] "АСИРИС" выпустил виртуальный путеводитель по нижегородскому заводу "Красное Сормово"
06 сентября 2023 18:32  [104] Граффити с портретом военного летчика-штурмана Андрея Андренкова открыли в нижегородской школе №176
06 сентября 2023 18:06  [97] НГПУ им. Минина запускает в Индии Центр открытого образования
06 сентября 2023 17:38  [119] Профориентационный курс "Россия - мои горизонты" стартует в школах России 7 сентября
06 сентября 2023 17:21  [355] Глеб Никитин рассказал, какие языки учат его дети
06 сентября 2023 17:07  [119] Более 1,3 тыс. нижегородок в 2023 году бесплатно выучились благодаря нацпроекту "Демография"
06 сентября 2023 16:54  [132] Новую школу на 1100 мест построят в Автозаводском районе в 2024 году
06 сентября 2023 16:19  [125] Капремонт выполнен в библиотеке поселка Пыра
06 сентября 2023 15:40  [151] Еще более 2900 камер установят в Нижнем Новгороде и Дзержинске
06 сентября 2023 15:20  [130] Заявки на всероссийский конкурс "Лучший дом. Лучший двор" принимаются до 10 октября
Общество

"АСИРИС" выпустил виртуальный путеводитель по нижегородскому заводу "Красное Сормово"

06 сентября 2023 18:43  [86] Общество
Фото: АСИРИС

Фото: АСИРИС

Путеводитель по территории в границах улиц Коминтерна и Баррикад в Сормовском районе Нижнего Новгорода разработало Агентство по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области (АНО "АСИРИС").

В маршруте – 12 территорий, которые являются объектами культурного наследия регионального значения:

- комплекс зданий АО "Сормово". Здание заводоуправления, ул. Баррикад, 1 (литера А, литера ВХ);

- комплекс зданий АО "Сормово". Здание прокатного цеха, ул. Баррикад, 1 прокатный цех, 1892 год;

- комплекс зданий АО "Сормово". Здание электрической подстанции, ул. Баррикад, 1, электросиловой цех, 1916 год;

- комплекс зданий АО "Сормово". Здание колесопрокатного цеха, ул. Баррикад, 1, судокорпусный цех N 1, 1907 год;

- комплекс зданий АО "Сормово". Здание котельной, ул. Баррикад, 1, центральная котельная, 1897 год;

- комплекс зданий АО "Сормово". Здание паровозостроительного цеха, ул. Баррикад, 1, ремонтно-механический цех, 1893 год;

- комплекс зданий АО "Сормово". Здание пожарной части, ул. Баррикад, 1, типография, начало ХХ в.;

- Александро-Невская церковь, ул. Баррикад, 1, конец ХIХ в. - начало XX в.;

- Доходный дом, ул. Коминтерна, 173 (литеры А, А1), 1898 год;

- здание церковно-приходской школы, ул. Коминтерна, 175 (литера А), 1902-1903 годы;

- жилой дом, ул. Коминтерна, 179 (литера А), 1927 год;

- жилой дом, ул. Коминтерна, 181 (литера А), 1927 год.

Описание каждого пункта содержит краткую информацию об истории объекта, адрес и годы создания.

Маршрут включает в себя основные здания на территории завода "Красное Сормово" и площадки, расположенные рядом с ним. В путеводителе представлена история и ключевые факты о самом заводе, а также информация об историческом событии, связанном с этим местом, – восстании рабочих. Индустриальное наследие – важная часть нижегородской истории, и "Красное Сормово" - один из главных его центров. В начале ХХ века именно заводы становились градоформирующими объектами, повлиявшими и на современный ландшафт города.

Путеводитель традиционно оформлен в коллажной стилистике с использованием авторских иллюстраций Виктории Кондрашовой. Все маршруты представлены в PDF-формате, чтобы каждый мог распечатать бумажные экземпляры для путешествий по городу. Скачать путеводитель по "Красному Сормову" можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/5vlx5yEgmYH8Lg.

Ранее сообщалось, что проект нижегородской АНО "АСИРИС" победил в конкурсе "Лучшие практики девелопмента в историческом центре".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Экскурсия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph