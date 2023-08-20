"АСИРИС" выпустил виртуальный путеводитель по нижегородскому заводу "Красное Сормово" Общество

Фото: АСИРИС

Путеводитель по территории в границах улиц Коминтерна и Баррикад в Сормовском районе Нижнего Новгорода разработало Агентство по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области (АНО "АСИРИС").

В маршруте – 12 территорий, которые являются объектами культурного наследия регионального значения:

- комплекс зданий АО "Сормово". Здание заводоуправления, ул. Баррикад, 1 (литера А, литера ВХ);

- комплекс зданий АО "Сормово". Здание прокатного цеха, ул. Баррикад, 1 прокатный цех, 1892 год;

- комплекс зданий АО "Сормово". Здание электрической подстанции, ул. Баррикад, 1, электросиловой цех, 1916 год;

- комплекс зданий АО "Сормово". Здание колесопрокатного цеха, ул. Баррикад, 1, судокорпусный цех N 1, 1907 год;

- комплекс зданий АО "Сормово". Здание котельной, ул. Баррикад, 1, центральная котельная, 1897 год;

- комплекс зданий АО "Сормово". Здание паровозостроительного цеха, ул. Баррикад, 1, ремонтно-механический цех, 1893 год;

- комплекс зданий АО "Сормово". Здание пожарной части, ул. Баррикад, 1, типография, начало ХХ в.;

- Александро-Невская церковь, ул. Баррикад, 1, конец ХIХ в. - начало XX в.;

- Доходный дом, ул. Коминтерна, 173 (литеры А, А1), 1898 год;

- здание церковно-приходской школы, ул. Коминтерна, 175 (литера А), 1902-1903 годы;

- жилой дом, ул. Коминтерна, 179 (литера А), 1927 год;

- жилой дом, ул. Коминтерна, 181 (литера А), 1927 год.

Описание каждого пункта содержит краткую информацию об истории объекта, адрес и годы создания.

Маршрут включает в себя основные здания на территории завода "Красное Сормово" и площадки, расположенные рядом с ним. В путеводителе представлена история и ключевые факты о самом заводе, а также информация об историческом событии, связанном с этим местом, – восстании рабочих. Индустриальное наследие – важная часть нижегородской истории, и "Красное Сормово" - один из главных его центров. В начале ХХ века именно заводы становились градоформирующими объектами, повлиявшими и на современный ландшафт города.

Путеводитель традиционно оформлен в коллажной стилистике с использованием авторских иллюстраций Виктории Кондрашовой. Все маршруты представлены в PDF-формате, чтобы каждый мог распечатать бумажные экземпляры для путешествий по городу. Скачать путеводитель по "Красному Сормову" можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/5vlx5yEgmYH8Lg.

Ранее сообщалось, что проект нижегородской АНО "АСИРИС" победил в конкурсе "Лучшие практики девелопмента в историческом центре".