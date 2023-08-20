Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Воскресенский район: не только Светлояр
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
07 сентября 2023 09:21  [57] Владимир Путин в ближайшие дни может посетить Нижегородскую область
06 сентября 2023 10:20  [248] Евгений Семенов: «СМИ - один из важнейших участников избирательного процесса»
04 сентября 2023 15:57  [397] Пилотный проект "Мобильная УИК" тестируется в Шахунском районе
04 сентября 2023 13:06  [485] Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов оценил ход избирательной кампании - 2023
01 сентября 2023 19:04  [1290] Эксперт-мониторинг событий с 25 августа по 1 сентября 2023 года от АНО "Минин-центр"
01 сентября 2023 15:09  [569] ФоРГО провёл круглый стол "ЕДГ - 2023: обзор кампаний и прогноз результатов"
31 августа 2023 17:44  [100] Нижегородские участковые избирательные комиссии принимают заявления для голосования по месту нахождения
31 августа 2023 15:45  [856] Нижегородская Общественная палата получила право законодательной инициативы
31 августа 2023 11:28  [703] Депутат от КПРФ Владислав Егоров настаивает на возвращении прямых всенародных выборов глав городов
31 августа 2023 11:10  [584] Евгений Семёнов: Задачи, которые ещё пять лет назад казались фантастическими, последовательно и системно реализуются в регионе
Политика

Владимир Путин в ближайшие дни может посетить Нижегородскую область

07 сентября 2023 09:21  [57] Политика
Владимир Путин в ближайшие дни может посетить Нижегородскую область

Владимир Путин в ближайшие дни может посетить Нижегородскую область

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время может посетить с визитом Нижегородскую область, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что главным пунктом в программе визита главы государства в нижегородский регион может стать открытие четвертого этапа федеральной трасы М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», которая проходит близ Арзамаса.

Кроме того, издание отмечает, что открытием магистрали визит Президента РФ в Нижегородскую область не ограничится.

В настоящее время обсуждается визит Владимира Путина в ЗАТО Саров.

596130Как сообщалось ранее, торжественное открытие движения на четвертом этапе скоростной автомобильной дороги М-12 "Восток" намечено на 7 сентября.

В настоящее время идут последние приготовления к этому важному событию. Идет благоустройство на многофункциональных зонах, с перспективным открытием автокемпингов, автозаправок и другой дорожной инфраструктуры.

Стоит отметить, что после сдачи объекта компания продолжит восстановление около 30 км региональных дорог в Навашинском и Арзамасском районе, а также в Мухтолово.
Напомним, что российские велогонщицы в августе проехали по 4 этапу трассы М-12 от Мурома до Арзамаса.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Визиты Владимир Путин Глеб Никитин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph