Владимир Путин в ближайшие дни может посетить Нижегородскую область Политика

Владимир Путин в ближайшие дни может посетить Нижегородскую область

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время может посетить с визитом Нижегородскую область, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что главным пунктом в программе визита главы государства в нижегородский регион может стать открытие четвертого этапа федеральной трасы М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», которая проходит близ Арзамаса.

Кроме того, издание отмечает, что открытием магистрали визит Президента РФ в Нижегородскую область не ограничится.

В настоящее время обсуждается визит Владимира Путина в ЗАТО Саров.

596130Как сообщалось ранее, торжественное открытие движения на четвертом этапе скоростной автомобильной дороги М-12 "Восток" намечено на 7 сентября.

В настоящее время идут последние приготовления к этому важному событию. Идет благоустройство на многофункциональных зонах, с перспективным открытием автокемпингов, автозаправок и другой дорожной инфраструктуры.

Стоит отметить, что после сдачи объекта компания продолжит восстановление около 30 км региональных дорог в Навашинском и Арзамасском районе, а также в Мухтолово.

Напомним, что российские велогонщицы в августе проехали по 4 этапу трассы М-12 от Мурома до Арзамаса.