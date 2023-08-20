Владимир Путин в ближайшие дни может посетить Нижегородскую область
Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время может посетить с визитом Нижегородскую область, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что главным пунктом в программе визита главы государства в нижегородский регион может стать открытие четвертого этапа федеральной трасы М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», которая проходит близ Арзамаса.
Кроме того, издание отмечает, что открытием магистрали визит Президента РФ в Нижегородскую область не ограничится.
В настоящее время обсуждается визит Владимира Путина в ЗАТО Саров.
596130Как сообщалось ранее, торжественное открытие движения на четвертом этапе скоростной автомобильной дороги М-12 "Восток" намечено на 7 сентября.
В настоящее время идут последние приготовления к этому важному событию. Идет благоустройство на многофункциональных зонах, с перспективным открытием автокемпингов, автозаправок и другой дорожной инфраструктуры.
Стоит отметить, что после сдачи объекта компания продолжит восстановление около 30 км региональных дорог в Навашинском и Арзамасском районе, а также в Мухтолово.
Напомним, что российские велогонщицы в августе проехали по 4 этапу трассы М-12 от Мурома до Арзамаса.
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