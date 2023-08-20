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Спорт

Нижегородское "Торпедо" в первом домашнем матче обыграло СКА

07 сентября 2023 10:44  [63] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" в первом домашнем матче 6 сентября обыграло СКА из Санкт-Петербурга.

Первый период закончился со счетом 1:1. На 4 минуте за СКА отличился Святослав Гребенщиков, а уже на 5 минуте счет сравнял Василий Атанасов.

Во втором периоде "Торпедо" вышло вперед благодаря шайбе Владислава Фирстова на 23 минуте.

В третьем периоде на 51 минуте преимущество нижегородцев увеличил Кирилл Воронин, а на 56 минуте матча отличился нападающий СКА Василий Глотов.

На 58 минуте уже в пустые ворота шайбу забросил нападающий "Торпедо" Николай Коваленко, а спустя минуту отличился защитник СКА Александр Никишин, однако времени отыграться у команды из Санкт-Петербурга уже не было. Итоговый счет - 4:3.

"Очень рад, что в первом домашнем матче сезона команда показала хороший хоккей. Тренерский штаб очень гордится ребятами: их отношением к делу и профессионализмом. И, конечно, огромная благодарность болельщикам, которые сегодня поддерживали команду и гнали нас вперед", - прокомментировал победу главный тренер ХК "Торпедо" Игорь Ларионов.

Напомним, ХК "Торпедо" в рамках первого матча в сезоне КХЛ 2023-2024 3 сентября обыграл на выезде ярославский "Локомотив" со счетом 5:2.

Ранее сообщалось, что фарм-клуб ХК "Торпедо" может появиться в Заволжье.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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