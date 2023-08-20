Железнодорожную ветку Мыза-Кстово начали строить в Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Железнодорожную ветку Мыза-Кстово начали строить в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, сейчас завершаются подготовительные работы. Идет строительства временной дороги для возведения железнодорожных путей в районе станции Ройка, началась подготовка к сооружению насыпи железнодорожного полотна.

Глеб Никитин отметил, что реализация проекта позволит закольцевать железнодорожное сообщение внутри Нижегородской агломерации и запустить железнодорожное сообщение из Нижнего Новгорода в Кстово.

Работы планируется завершить в 2025 году.

Напомним, в августе 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГЖД подписали соглашение о совместной реализации проекта по запуску пригородных электричек в направлении Мыза – Кстово.

Ранее сообщалось, что электричку нового поколения запустили из Нижнего Новгорода в Семенов.