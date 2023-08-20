Полеты из Нижнего Новгорода в Пермь начнут выполняться с 13 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полеты из Нижнего Новгорода в Пермь начнут выполняться с 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, рейсы дважды в неделю по средам и четвергам будет выполнять авиакомпания "ЮВТ АЭРО"

Из Нижнего Новгорода по средам вылеты запланированы в 09:05, прибытие в Пермь – в 12:25 по местному времени (+2 часа к МСК). По четвергам вылета из столицы Приволжья запланированы в 23:05 с прибытием в Пермь в пятницу в 02:20 по местному времени.

Рейсы будут выполняться на самолетах CRJ-200 в одноклассной компоновке на 50 посадочных мест.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт за лето обслужил более 53 тысяч юных пассажиров.