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Общество

Полеты из Нижнего Новгорода в Пермь начнут выполняться с 13 сентября

07 сентября 2023 11:58  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полеты из Нижнего Новгорода в Пермь начнут выполняться с 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, рейсы дважды в неделю по средам и четвергам будет выполнять авиакомпания "ЮВТ АЭРО"

Из Нижнего Новгорода по средам вылеты запланированы в 09:05, прибытие в Пермь – в 12:25 по местному времени (+2 часа к МСК). По четвергам вылета из столицы Приволжья запланированы в 23:05 с прибытием в Пермь в пятницу в 02:20 по местному времени.

Рейсы будут выполняться на самолетах CRJ-200 в одноклассной компоновке на 50 посадочных мест.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт за лето обслужил более 53 тысяч юных пассажиров.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение
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