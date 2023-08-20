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Общество

Нижегородский аэропорт за лето обслужил более 53 тысяч юных пассажиров

06 сентября 2023 10:11  [48] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский аэропорт за лето обслужил более 53 тысяч юных пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, дети составили 11% от общего летнего пассажиропотока. 

Отмечается, что более 4,6 тысяч путешественников были в возрасте до двух лет.

Чаще всего дети летали в Сочи – более 13,6 тысяч, Москву – 6,5 тысяч, Санкт-Петербург - более 5 тысяч обслуженных пассажиров.

На международных направлениях в лидерах по детскому пассажиропотоку Анталья - 13 тысяч - и курортные города Египта: Хургада и Шарм-эль-Шейх – по 2,2 тысячи в каждом направлении.

Самым "детскими" стал рейс Анталья - Нижний Новгород 17 июня – им воспользовались сразу 90 детей.

Напомним, в 2022 году аэропорт Нижнего Новгорода обслужил более 1,2 млн пассажиров.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение Аэропорт
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