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Нижегородский аэропорт за лето обслужил более 53 тысяч юных пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.
Согласно информации, дети составили 11% от общего летнего пассажиропотока.
Отмечается, что более 4,6 тысяч путешественников были в возрасте до двух лет.
Чаще всего дети летали в Сочи – более 13,6 тысяч, Москву – 6,5 тысяч, Санкт-Петербург - более 5 тысяч обслуженных пассажиров.
На международных направлениях в лидерах по детскому пассажиропотоку Анталья - 13 тысяч - и курортные города Египта: Хургада и Шарм-эль-Шейх – по 2,2 тысячи в каждом направлении.
Самым "детскими" стал рейс Анталья - Нижний Новгород 17 июня – им воспользовались сразу 90 детей.
Напомним, в 2022 году аэропорт Нижнего Новгорода обслужил более 1,2 млн пассажиров.
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