Граффити с пионером-героем Валей Котиком появилось в школе на Бору Общество

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Новый мурал с изображением советского пионера-героя, самого молодого Героя Советского Союза, партизана-разведчика Вали Котика появился в нижегородской школе №10 на Бору. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Патриотические арт-объекты появляются в регионе в рамках проекта "Образ Победы".

Во время Великой Отечественной войны пионер Валя Котик подорвал шесть немецких эшелонов и погиб в бою с немцами, когда ему было всего 14 лет. Посмертно награжден Орденом Ленина, Орденом Отечественной войны I степени, Медалью "Партизану Отечественной войны" II степени.

"Герой Советского Союза - чаще всего при этих словах мы представляем взрослых мужественных людей, но герой нашего мурала - совсем юный мальчик, имя которого давно стало символом верности долгу, безответной отваги и любви к Родине. И в наши дни есть такие мальчишки и девчонки, которые совершают подвиги, помогая другим. И наша цель сейчас - воспитать юных патриотов на примере героев прошлого", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

В церемонии открытия арт-объекта приняли участие руководство и ученики школы, представители администрации городского округа город Бор, военно-патриотического клуба "Юные друзья пограничников", а также волонтеры Победы.

Церемонию открыли представители юнармейского отряда "Кодекс чести", которые под звуки Гимна России торжественно вынесли государственный флаг, а хор учеников исполнил композицию "Россия - ты моя звезда". Память героя почтили минутой молчания.

Ранее граффити с портретом военного летчика-штурмана Андрея Андренкова открыли в нижегородской школе №176.