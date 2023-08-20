Депутат предложил выдавать льготную ипотеку только по месту прописки

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Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с телеканалом "360" предложил изменить условия получения льготной ипотеки и субсидировать покупку жилья только в том же месте, где прописан заемщик.
Депутат напомнил, что льготная ипотека является не инвестиционным механизмом, а способом решения жилищных проблем, которые могут возникнуть только в регионе, где живет и работает человек.
По его словам, покупка жилья в других регионах должна кредитоваться без поддержки государства.
Большая часть ипотечных займов пришлась на Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Льготная ипотека привела в этих городах к росту цен на жилье и перегреву рынка.
Также Сергей Колунов подчеркнул, что пока в крупных городах происходил профицит, в других регионах квартиры едва догоняли себестоимость.
Напомним, что порядок предоставления региональной льготной ипотеки упростили в Нижегородской области. Теперь на льготные ставки смогут претендовать учёные, работники промышленных предприятий и оборонно-промышленного комплекса, сотрудники органов внутренних дел.
Ранее сообщалось, что объёмы ипотечного кредитования в Нижегородской области с начала года выросли в 1,8 раза.
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