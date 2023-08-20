Депутат предложил выдавать льготную ипотеку только по месту прописки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с телеканалом "360" предложил изменить условия получения льготной ипотеки и субсидировать покупку жилья только в том же месте, где прописан заемщик.

Депутат напомнил, что льготная ипотека является не инвестиционным механизмом, а способом решения жилищных проблем, которые могут возникнуть только в регионе, где живет и работает человек.

По его словам, покупка жилья в других регионах должна кредитоваться без поддержки государства.

Большая часть ипотечных займов пришлась на Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Льготная ипотека привела в этих городах к росту цен на жилье и перегреву рынка.

Также Сергей Колунов подчеркнул, что пока в крупных городах происходил профицит, в других регионах квартиры едва догоняли себестоимость.

Напомним, что порядок предоставления региональной льготной ипотеки упростили в Нижегородской области. Теперь на льготные ставки смогут претендовать учёные, работники промышленных предприятий и оборонно-промышленного комплекса, сотрудники органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что объёмы ипотечного кредитования в Нижегородской области с начала года выросли в 1,8 раза.