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Новое общественное пространство благоустроили на улице Ульянова в Выксе в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, на проведение работ из бюджетов разных уровней было выделено 18 млн рублей.
На улице Ульянова появилась многофункциональная детская площадка и игровым комплексом, столы для настольных игр, уложена мелкофасочная плитка.
Планируется, что в дальнейшем сцена и места для зрителей на благоустроенной территории будут использоваться Домом творчества для проведения занятий и концертов.
Также в ближайшее время между площадкой и проходящей рядом дорогой будет установлено дополнительное ограждение.
Ранее сообщалось, что обновленную улицу Карла Маркса открыли на День города в Арзамасе.
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