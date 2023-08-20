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Общество

Новое общественное пространство благоустроили на улице Ульянова в Выксе

07 сентября 2023 16:44  [71] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новое общественное пространство благоустроили на улице Ульянова в Выксе в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на проведение работ из бюджетов разных уровней было выделено 18 млн рублей.

На улице Ульянова появилась многофункциональная детская площадка и игровым комплексом, столы для настольных игр, уложена мелкофасочная плитка.

Планируется, что в дальнейшем сцена и места для зрителей на благоустроенной территории будут использоваться Домом творчества для проведения занятий и концертов. 

Также в ближайшее время между площадкой и проходящей рядом дорогой будет установлено дополнительное ограждение.

Ранее сообщалось, что обновленную улицу Карла Маркса открыли на День города в Арзамасе.

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Теги:
Благоустройство Выкса
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