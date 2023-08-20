Новое общественное пространство благоустроили на улице Ульянова в Выксе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новое общественное пространство благоустроили на улице Ульянова в Выксе в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на проведение работ из бюджетов разных уровней было выделено 18 млн рублей.

На улице Ульянова появилась многофункциональная детская площадка и игровым комплексом, столы для настольных игр, уложена мелкофасочная плитка.

Планируется, что в дальнейшем сцена и места для зрителей на благоустроенной территории будут использоваться Домом творчества для проведения занятий и концертов.

Также в ближайшее время между площадкой и проходящей рядом дорогой будет установлено дополнительное ограждение.

Ранее сообщалось, что обновленную улицу Карла Маркса открыли на День города в Арзамасе.