Евгений Люлин принял участие в дистанционном электронном голосовании Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Сегодня в регионе началось голосование на выборах губернатора Нижегородской области. Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин принял участие в дистанционном электронном голосовании.

"Хочу пригласить каждого нижегородца принять участие в выборах губернатора Нижегородской области. Мы выбираем не просто руководителя региона – мы с вами выбираем путь развития области на ближайшие 5 лет. Все мы заинтересованы в том, чтобы наш регион был лидером, чтобы мы были первыми во всех сферах – в экономике, в социальном развитии. Все мы хотим, чтобы открывались новые предприятия, создавались рабочие места, строилось жилье, благоустраивались города и поселки, росло качество жизни. Поэтому, никому нельзя оставаться в стороне!" - сказал Евгений Люлин.

"На этих выборах я воспользовался возможностями дистанционного электронного голосования, для этого необходимо было заранее подать заявление через портал "Госуслуг". Это просто и удобно, проголосовать можно в любое время и где угодно, если у вас есть доступ в интернет. Для этого мне потребовалось всего 5 минут времени. Этот вид голосования подходит тем, кто зарегистрировался заранее, у кого нет возможности прийти на избирательные участки лично – дачникам, жителям удаленных населенных пунктов, а также тем, у кого, как у меня, напряженный рабочий график. Это совершенно безопасно, система шифрования гарантирует право на тайну голосования, никто не сможет украсть ваш голос или изменить принятое вами решение. При этом сохраняется и традиционная форма голосования, которой люди также могут воспользоваться. Начиная с сегодняшнего дня по 10 сентября с 8 утра и до 20 часов на территории города и области открыты все избирательные участки", - продолжил председатель Законодательного собрания.

"Чтобы сделать правильный выбор, к голосованию нужно подойти максимально ответственно. Думать, анализировать, сравнивать программы и дела кандидатов и только потом принимать решение. Все, кто желает своей земле процветания, должны принять участие в выборах. От нашего с вами выбора зависит будущее Нижегородской области, а значит и нас самих, наших детей и внуков!" - заключил Евгений Люлин.

Напомним, более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области.