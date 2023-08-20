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Общество

Школу на 792 места в Кстове планируется сдать 1 октября

08 сентября 2023 10:32  [116] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Школу на 792 места в 3-м микрорайоне Кстово планируется сдать 1 октября. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас степень готовности учреждения составляет 97%. Проходят работы по организации ландшафта и благоустройству территории.

Строительство ведется в рамках концессионного соглашения, подписанного между дочерней организацией Корпорации развития Нижегородской области (ООО "Школа Кстово-3") и правительством региона. 

Здание школы состоит из четырех блоков с переменной этажностью от трех до четырех этажей. Ее общая площадь составит 17595 кв. метров, включая технический этаж. В учреждении будут оборудованы актовый зал, библиотека, медпункт, столовая, спортивный зал, залы для занятий гимнастикой и хореографией, бассейн. 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что новая школа позволит разгрузить соседние учебные заведения, а также даст городу новые образовательные возможности. 

Профиль школы - технический. Ученики будут углубленно изучать математику, физику и информатику.

"Очень важно, что в школе будет создана доступная среда для маломобильных учеников и ресурсный центр для детей с расстройствами аутистического спектра", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что новую школу на 1100 мест построят в Автозаводском районе в 2024 году.

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Теги:
Кстово Строительство Школы
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