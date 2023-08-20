Тринадцатую пенсию ко дню рождения могут ввести в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законопроект о выплате тринадцатой пенсии ко дню рождения внесли в Госдуму. Депутат Николай Земцов в беседе с телеканалом "360" предположил, что вероятность принятия этого закона весьма высока.

По его словам, закон является позитивным и внесен с достаточно высокого уровня - вице-спикером Госдумы от фракции ЛДПР Борисом Чернышовым.

"Тем более сделан публично, поэтому и по всем этим признакам у него есть все шансы пройти", — отметил депутат.

Сроки возможно принятия закона пока неизвестны. Николай Земцов подчеркнул, что сейчас в России также необходимо повысить пенсию, которая у некоторых групп пенсионеров "позорно маленькая" и не позволяет вести обычную жизнь.

"Пенсия должна как-то приближаться к прожиточному минимуму", - пояснил депутат.

Ранее сообщалось. что прожиточный минимум в Нижегородской области в 2024 году увеличат на 826 рублей - с 13 513 до 14 339 рублей. Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года и будет действовать по 31 декабря 2024 года.