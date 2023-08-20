Движение транспорта перекроют до 25 сентября на улице Новой Нижнего Новгорода Общество

Движение транспорта перекроют до 25 сентября на улице Новой Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации города.

В свою очередь в департаменте транспорта пояснили, что движение транспорта будет временно приостановлено с 06:00 9 сентября и до 23:59 25 сентября на участке в районе домов №63 по улице Студеной и №38 по улице Белинского.

Приостановление движение автомобильного транспорта связано со строительно-монтажными работами, которые ведутся на инженерных сетях.

Предупреждающие аншлаги будут установлены на подъездах к данному участку дороги. Кроме того, водителям рекомендуют заранее ознакомится с новой схемой движения и следовать знакам дорожного движения.