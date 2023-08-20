Участники СВО смогут бесплатно пользоваться платными парковками Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два вопроса было рассмотрено на внеочередном заседании Думы Нижнего Новгорода 8 сентября.

Так, депутаты одобрили предоставление права на оформление льготного парковочного разрешения на одно транспортное средство, принадлежащее на праве собственности гражданину, являющемуся участником СВО. Ранее это решение было одобрено депутатами Законодательного собрания Нижегородской области.

Депутаты Гордумы предложили проработать возможность продлить действие данной льготы и на период после срока завершения военного социального контракта.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, получить льготное парковочное разрешение можно будет на региональном портале Госуслуг или в муниципальном центре организации дорожного движения. При подаче документов необходимо иметь действующий военный социальный контракт, заключенный с министерством социальной политики.

Также на заседании была рассмотрена очередная корректировка бюджета города.

За счет межбюджетных трансфертов доходная и расходная части увеличены на 490 млн рублей. Средства будут направлена на ремонт 6 километров дороги на участке Московского шоссе – от кинотеатра "Москва" в сторону микрорайона Сортировочный – и 2 км дорожного полотна на участке от дома №30 по улице Ларина в сторону Кстовского округа.

Обновленные параметры бюджета на 2023 год с учетом принятых изменений составят: доходы – 58 млрд 963 млн рублей; расходы – 62 млрд 434,3 млн рублей; дефицит – 3 млрд 471,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что единый социальный паспорт участника СВО ввели в Нижегородской области.