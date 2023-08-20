Депутат Госдумы Роман Любарский проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Депутат Госдумы РФ Роман Любарский принял участие в голосовании на выборах губернатора Нижегородской области. Он отдал свой голос посредством дистанционного электронного голосования.

Депутат отметил, что сегодня стартовала трехдневная избирательная кампания по выборам глав субъектов Российской Федерации, депутатов представительных органов разных уровней, глав муниципальных образований. Всего по стране пройдет более четырех тысяч избирательных кампаний.

"Принял участие в дистанционном электронном голосовании по выборам губернатора Нижегородской области. В этом году ДЭГ применяется в 24 регионах России. Простой и удобный способ проголосовать, несколько раз проверенный на выборах всех уровней. И приятно, что Нижегородская область была первопроходцем в обкатке технологии электронного голосования", - сказал депутат.

Роман Любарский подчеркнул, что участие в выборах – гражданский долг каждого ответственного жителя России, и призвал всех воспользоваться своим правом и отдать голос за будущее своего региона или муниципалитета.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО голосуют на выборах губернатора Нижегородской области.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ранее проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области.