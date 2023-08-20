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Общество

Аэропорт в Сарове предложили вынести с территории ЗАТО

08 сентября 2023 21:56  [133] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аэропорт в Сарове в ходе встрече президента России Владимира Путина с молодыми учеными предложили вынести с территории закрытого административно-территориального образования.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, организация регулярных рейсов в Саров может быть полезна для студентов и ученых.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал, что в Сарове рассмотрят возможность создания "зеленого коридора" для выезда из аэропорта за территорию ЗАТО. Это также повысит доступность для туристов святынь и достопримечательностей юга Нижегородской области.

Владимир Путин поддержал эту идею, однако отметил, что в таком случае может упасть загрузка аэропорта Нижнего Новгорода.

"Тем не менее это вопрос решаемый. Если для Сарова эта важно, а Саров важен для страны в целом, надо подумать, как решить (этот вопрос- прим. ред.). Я думаю, что мы решим", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 в Нижегородской области.

Также Глеб Никитин показал Владимиру Путину благоустройство Арзамаса.

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Теги:
Аэропорт Саров
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