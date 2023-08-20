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Политика

Глава Нижегородской митрополии проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области

09 сентября 2023 10:42  [99] Политика
Фото: сайт Нижегородской митрополии

Фото: сайт Нижегородской митрополии

Глава Нижегородской митрополии проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области, сообщается на сайте nne.ru.

Согласно информации, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий проголосовал на избирательном участке в городе Арзамас.

"Как очень многое зависит от капитана корабля, когда он идет по бурному морю, так и наша жизнь — это особый корабль. Какой у нас будет капитан, такая будет и жизнь. Важно не дистанцироваться, а с вниманием и заботой принять свое решение о выборе главы региона. Поэтому я голосую и надеюсь, что многие жители нижегородской земли сделают сегодня свой выбор для формирования нового правительства Нижегородской области и избрания губернатора", - сказал глава Нижегородской митрополии.

Ранее сообщалось, что нижегородский омбудсмен проверила работу избирательных участков в первый день голосования.

Более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области.

 

 

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Теги:
Арзамас Выборы митрополит Георгий
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