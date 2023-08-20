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Нижегородский омбудсмен проверила работу избирательных участков в первый день голосования

08 сентября 2023 18:45  [57]

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына прокомментировала ход голосования в регионе. Она отметила, что каких-либо замечаний и обращений в первый день не зафиксировано.

"Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека с утра посещают избирательные участки. По состоянию на 14 часов мы объехали около 60 избирательных участков, и я хочу отметить, что народ на участках есть, избиратели приходят", - рассказала она.

Оксана Кислицына оценила готовность избирательных участков, членов участковых избирательных комиссий, а также доступность помещений для голосования и комфортность среды на избирательных участках.

"Здесь тоже никаких ошибок и замечаний нет", - добавила она.

Омбудсмен также особо отметила информационную подготовку избирателей к выборам: смс-оповещение и информирование на Госуслугах.

Напомним, что участники регионального проекта "Социальный участковый" помогают желающим проголосовать на выборах губернатора Нижегородской области на дому.

Более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области.

Также сегодня начал свою работу Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами. Всего за ходом выборов следят около 6 тысяч наблюдателей.

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