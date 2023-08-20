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Политика

Депутат Госдумы Наталья Назарова проголосовала на выборах губернатора Нижегородской области

09 сентября 2023 12:08  [94] Политика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова приняла участие в выборах губернатора Нижегородской области.

"Выбор главы области является знаковым событием для любого региона. Ведь именно губернатор определяет вектор внутреннего развития на последующие несколько лет и представляет интересы области на федеральном уровне. Не надо забывать, что выборы – это реальная возможность участия граждан в политической жизни страны. И если нам дано право выбирать, то мы должны им воспользоваться", - сказала парламентарий. 

"Нижегородская область – большая и стратегическая территория. В этом мы вчера убедились, когда президенту страны были презентованы проекты развития. И конечно же, мы, жители, видим сами, какие произошли серьезные изменения за последние годы. Область добилась выдающихся результатов в социально-экономическом развитии, постоянно входит в число лидеров по выполнению национальных программ и проектов, ежегодно попадает в рейтинги по качеству жизни. Были достигнуты успехи в решении вопросов обманутых дольщиков, модернизации социальной инфраструктуры, привлечения инвестиций. Мне как гражданину хочется, чтобы эта динамика продолжилась. И с сильным руководителем это возможно", - отметила Наталья Назарова.

По ее словам, формат голосования очень удобный. Граждане могут прийти в любое удобное для него время, проголосовать как в «онлайн», так и в "офлайн" формате.

"Кстати, я вполне могла проголосовать дистанционно, но мне хотелось посмотреть на атмосферу, поговорить с председателем избирательной комиссии. Меня заверили, что люди проявляют активность и идут на избирательные участки. Надеюсь, что большинство наших граждан проголосуют за будущее нашего региона", - подчеркнула депутат. 

Как сообщалось ранее, глава Нижегородской митрополии проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области.

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Теги:
Выборы Наталья Назарова
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