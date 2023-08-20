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Политика

Владимир Путин призвал граждан принять участие в выборах

09 сентября 2023 14:02  [103] Политика
kremlin.ru

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал граждан принять участие в выборах. Обращение главы государства размещено на сайте kremlin.ru.

Отмечается, что Владимир Путин 9 сентября проголосовал дистанционно на выборах мэра Москвы.

"Вчера в нашей стране началось голосование, по итогам которого будет определён состав многих региональных законодательных собраний и органов местного самоуправления, в 21 субъекте Федерации, в том числе в Москве, будут избраны главы регионов.

Выборы – это прямое выражение воли граждан, возможность влиять на будущее своего города, посёлка, страны в целом, направлять в органы власти людей, которым вы доверяете и которые будут представлять и отстаивать ваши интересы.

Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие, тем более что избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно. Имею в виду и трёхдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно.

Электронное голосование год от года становится более и более популярным, расширяет свою географию. Всё больше избирателей доверяют ему, пользуются такой возможностью.

Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что выборы губернатора Нижегородской области проходят в регионе с 8 по 10 сентября.

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Теги:
Владимир Путин Выборы
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