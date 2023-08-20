Заключительный день голосования стартовал в Нижегородской области

10 сентября в Нижегородской области стартовал третий – заключительный - день голосования. В 8:00 все избирательные участки открылись и приступили к работе. Напомним, по всему региону их насчитывается свыше 2100.
У всех жителей региона есть возможность проголосовать на выборах губернатора Нижегородской области до 20:00 часов вечера.
Кроме того, в 23 муниципальных и городских округах проводятся 24 избирательные кампании, планируются к замещению 32 мандата.
Как проинформировали в Избиркоме, при отсутствии возможности прийти на избирательный участок, часов можно подать заявление для голосования на дому: сделать это необходимо до 14:00 текущего дня.
На портале ДЭГ продолжается голосование избирателей, подавших заявление для участия в дистанционном голосовании.
В течение дня будет работать телефон "горячей линии" избирательной комиссии Нижегородской области: (831) 202-43-68, (831) 434-44-59.На 20:00 9 сентября 2023 года избирательные участки региона посетили 886 570 человек. Это 35,6% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на участках.
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