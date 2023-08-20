Заключительный день голосования стартовал в Нижегородской области Общество

10 сентября в Нижегородской области стартовал третий – заключительный - день голосования. В 8:00 все избирательные участки открылись и приступили к работе. Напомним, по всему региону их насчитывается свыше 2100.

У всех жителей региона есть возможность проголосовать на выборах губернатора Нижегородской области до 20:00 часов вечера.

Кроме того, в 23 муниципальных и городских округах проводятся 24 избирательные кампании, планируются к замещению 32 мандата.

Как проинформировали в Избиркоме, при отсутствии возможности прийти на избирательный участок, часов можно подать заявление для голосования на дому: сделать это необходимо до 14:00 текущего дня.

На портале ДЭГ продолжается голосование избирателей, подавших заявление для участия в дистанционном голосовании.

В течение дня будет работать телефон "горячей линии" избирательной комиссии Нижегородской области: (831) 202-43-68, (831) 434-44-59.