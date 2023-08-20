Профориентационные мероприятия для подростков пройдут в Нижегородской области Общество

Профориентационные мероприятия для несовершеннолетних будут организованы в Нижегородской области на предстоящей неделе. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

12 сентября мероприятие состоится для подопечных фонда "Обнажённые сердца" в нагорном филиале Нижегородского центра занятости.

Также 12 сентября встреча с подростками пройдёт в Урене в местном филиале УТЗН с 10:00 до 11:00.

14 сентября с 14:00 до 15:30 кстовский филиал примет воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Алый парус".

В рамках мероприятий специалисты филиалов проведут профориентационные занятия и ознакомят ребят с престижными профессиями, а также наиболее популярными направлениями профобучения.

Консультанты помогут оценить личные качества претендентов и их мотивацию на работу, помогут выявить наиболее подходящую сферу будущей деятельности, а также замотивируют на дальнейшее профессиональное и личностное развитие.

Ранее сообщалось, что безработица в Нижегородской области достигла рекордно низкого уровня.