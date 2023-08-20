Евгений Лебедев: "Голосуя за того или иного кандидата, вы голосуете за своё будущее!"

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Депутат Госдумы РФ Евгений Лебедев принял участие в голосовании на выборах губернатора Нижегородской области. Он отдал свой голос на одном из борских избирательных участков, который посетил вместе с женой и внучкой.
"Сегодня – последний день из трех, когда можно отдать голос за своего кандидата. Голосовать дистанционно, через интернет, конечно, удобно, но на участке совсем другое настроение. Люди приходят и голосуют целыми семьями. А многие идут на выборы как на праздник!" - поделился Евгений Лебедев.
Депутат отметил, что важно не оставаться в стороне, каждому нужно сделать свой выбор и определить будущее нашего региона.
"Качество жизни людей – это комплексный критерий, определяющий результат работы руководства области, разных ветвей власти. Именно от того, как сформируется эта команда, и зависит наше благополучие. Поэтому я призываю всех нижегородцев сегодня обязательно прийти на участки и принять участие в выборах главы региона. Потому что, голосуя за того или иного кандидата, вы голосуете за свое будущее!" - заключил Евгений Лебедев.
10 сентября в Нижегородской области проходит заключительный день голосования. У жителей региона есть возможность проголосовать на выборах губернатора Нижегородской области до 20:00 часов вечера.
Кроме того, в 23 муниципальных и городских округах проводятся 24 избирательные кампании, планируются к замещению 32 мандата.
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