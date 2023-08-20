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Общество

Евгений Лебедев: "Голосуя за того или иного кандидата, вы голосуете за своё будущее!"

10 сентября 2023 16:41  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Депутат Госдумы РФ Евгений Лебедев принял участие в голосовании на выборах губернатора Нижегородской области. Он отдал свой голос на одном из борских избирательных участков, который посетил вместе с женой и внучкой.

"Сегодня – последний день из трех, когда можно отдать голос за своего кандидата. Голосовать дистанционно, через интернет, конечно, удобно, но на участке совсем другое настроение. Люди приходят и голосуют целыми семьями. А многие идут на выборы как на праздник!" - поделился Евгений Лебедев.

Депутат отметил, что важно не оставаться в стороне, каждому нужно сделать свой выбор и определить будущее нашего региона.

"Качество жизни людей – это комплексный критерий, определяющий результат работы руководства области, разных ветвей власти. Именно от того, как сформируется эта команда, и зависит наше благополучие. Поэтому я призываю всех нижегородцев сегодня обязательно прийти на участки и принять участие в выборах главы региона. Потому что, голосуя за того или иного кандидата, вы голосуете за свое будущее!" - заключил Евгений Лебедев.

10 сентября в Нижегородской области проходит заключительный день голосования. У жителей региона есть возможность проголосовать на выборах губернатора Нижегородской области до 20:00 часов вечера. 

Кроме того, в 23 муниципальных и городских округах проводятся 24 избирательные кампании, планируются к замещению 32 мандата.

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Теги:
Выборы Евгений Лебедев
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