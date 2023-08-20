Участник СВО: "Я сам выбираю, как жить в своей стране, не зря же я её защищаю" Общество

Ветераны боевых действий, участвовавшие в СВО, считают, что исполнить свой гражданский долг и проголосовать должен каждый уважающий себя нижегородец, кому небезразлично будущее своего региона и своей страны.

Так, инструктор по штурмовой подготовке учебного центра специального назначения СТАЛЬ, участник СВО с позывным "Сорванец" проголосовал на одном из избирательных участков в своём родном городе Арзамасе.

"Несмотря на СВО не стоит забывать и про свою малую родину. Здесь, в тылу, работа тоже важна. Поэтому я проголосовал, внёс свой вклад в наше будущее", - рассказал он.

Ветеран боевых действий, участник СВО, инструктор по БПЛА учебного центра специального назначения СТАЛЬ с позывным "Жоха" проголосовал по месту жительства, в Нижнем Новгороде.

"Полёт нормальный! Я сам выбираю, как жить в своей стране, не зря же я её защищаю", - сказал боец.

Участник СВО, сотрудник центра СТАЛЬ с позывным "Копс" объяснил свою гражданскую позицию: "Проголосовал, чтобы в Нижегородской области, дома, всё было спокойно".

Сотрудники регионального Центра набора добровольцев также приняли участие в голосовании на выборах губернатора Нижегородской области. Свою гражданскую позицию выразили представители Штаба Захара Прилепина и резиденты "Центра Пешков".

Напомним, что учебный центр специального назначения СТАЛЬ, созданный правительством Нижегородской области и Штабом Захара Прилепина, начал свою работу в начале сентября 2023 года. Его возглавил Сергей Вихарев, принимавший участие в штурме Бахмута, а инструкторами работают частники СВО с большим опытом. В центре проводится боевая и технологическая подготовка бойцов перед отправкой в нижегородские подразделения.