Глеб Никитин и Сергей Вихарев
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Профессиональный центр подготовки бойцов для СВО создают в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона.
Согласно информации, Учебный центр специального назначения СТАЛЬ возглавил Сергей Вихарев, принимавший участие в штурме Бахмута.
Сейчас идет строительство лагеря, разработка программ подготовки и подбор инструкторского состава, а также формируется система отбора бойцов для обучения.
В центре будет проводиться боевая и технологическая подготовка бойцов перед отправкой в нижегородские подразделения. Также будут доступны курсы тактической медицины и курсы операторов БПЛА.
Напомним, новые именные подразделения для участия в СВО создают в Нижегородской области. В регионе будут сформированы мотострелковый батальон "Серафим Саровской", а также танковые батальоны "Ивлиев" и "Горький".
"Именные подразделения должны стать примером отважности и героизма Нижегородской области", - подчеркивал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Как сообщалось ранее, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает 195 тысяч рублей единовременно и от 204 тысяч рублей ежемесячно. Участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, а также бесплатное горячее питание для детей в школах.
Также нижегородским участникам СВО планируется предоставлять земельные участки.
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