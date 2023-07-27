Профессиональный центр подготовки бойцов для СВО создают в Нижегородской области Общество

Глеб Никитин и Сергей Вихарев Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Профессиональный центр подготовки бойцов для СВО создают в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона.

Согласно информации, Учебный центр специального назначения СТАЛЬ возглавил Сергей Вихарев, принимавший участие в штурме Бахмута.

Сейчас идет строительство лагеря, разработка программ подготовки и подбор инструкторского состава, а также формируется система отбора бойцов для обучения.

В центре будет проводиться боевая и технологическая подготовка бойцов перед отправкой в нижегородские подразделения. Также будут доступны курсы тактической медицины и курсы операторов БПЛА.

Напомним, новые именные подразделения для участия в СВО создают в Нижегородской области. В регионе будут сформированы мотострелковый батальон "Серафим Саровской", а также танковые батальоны "Ивлиев" и "Горький".

"Именные подразделения должны стать примером отважности и героизма Нижегородской области", - подчеркивал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщалось ранее, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает 195 тысяч рублей единовременно и от 204 тысяч рублей ежемесячно. Участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, а также бесплатное горячее питание для детей в школах.

Также нижегородским участникам СВО планируется предоставлять земельные участки.