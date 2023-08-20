Народное голосование за лучших нижегородских участковых стартует 11 сентября Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Голосование по выбору лучших нижегородских участковых Нижегородской области стартует 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, конкурс "Народный участковый" в этом году пройдет уже в 13 раз. В нём принимают участие почти 100 участковых уполномоченных полиции.

С 11 по 20 сентября 2023 года жители Нижегородской области и Нижнего Новгорода смогут выбрать лучшего участкового в каждом районе.

Претенденты от муниципалитетов выйдут во второй этап конкурса, на котором будет определён лучший участковый области. Региональный этап пройдёт c 7 по 16 октября, его финалист представит Нижегородскую область на Всероссийском конкурсе "Народный участковый-2023".

На официальном сайте ГУ МВД России по Нижегородской области размещены анкеты конкурсантов. Любой желающий в режиме онлайн сможет отдать свой голос за понравившегося кандидата.

Напомним, в 2022 году в региональном этапе Всероссийского конкурса "Народный участковый" победил участковый отдела полиции №5 УМВД России по Нижнему Новгороду старший лейтенант Андрей Федяков.