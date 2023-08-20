Вспышка кори в Арзамасском районе
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 сентября 2023 12:26  [57] Вспышка кори зафиксирована в Арзамасском районе из-за непривитого ребёнка
11 сентября 2023 12:09  [69] Евгений Люлин: Глеб Никитин заслуженно получил кредит доверия нижегородцев
11 сентября 2023 11:35  [122] Народное голосование за лучших нижегородских участковых стартует 11 сентября
11 сентября 2023 10:14  [196] Семье нижегородца Романа Богачёва вручили Орден мужества
11 сентября 2023 09:29  [194] Свет и воду точечно отключили в семи районах Нижнего Новгорода 11 сентября
11 сентября 2023 09:01  [261] Глеб Никитин получил поддержку 82,82% нижегородских избирателей
10 сентября 2023 18:24  [303] Проезжую часть расширили на перекрёстке пр. Ленина - ул. Октябрьской Революции
10 сентября 2023 17:33  [265] Евгений Люлин: "Время ставит перед Дзержинском новые задачи"
10 сентября 2023 17:10  [281] Участник СВО: "Я сам выбираю, как жить в своей стране, не зря же я её защищаю"
10 сентября 2023 16:55  [403] 101-летний ветеран ВОВ проголосовал на избирательном участке в Нижнем Новгороде
Общество

Евгений Люлин: Глеб Никитин заслуженно получил кредит доверия нижегородцев

11 сентября 2023 12:09  [69] Общество

Глеб Никитин одержал убедительную победу на выборах губернатора Нижегородской области. Большинство проголосовавших избирателей - 82,82% - отдали голоса в его поддержку.

"Таким образом нижегородцы предельно ясно высказали свое мнение об итогах работы губернатора и правительства за пять лет", - прокомментировал итоги выборов председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По словам спикера регионального парламента, залогом успеха стала системная работа исполнительной власти и лично главы региона.

"В 2018 году по инициативе губернатора сформирована "Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года", которая была составлена из предложений нижегородцев. В этом году мы всенародно корректировали этот базовый документ, сформировав Стратегию 2.0. Такое внимание к мнению людей и учет предложений с мест позволили добиться нового качества и эффективности управленческих решений", - считает Евгений Люлин.

"Под руководством губернатора и сформированного им правительства в нашем регионе успешно претворяются в жизнь знаковые проекты, среди которых, например, модернизация всего электротранспорта, возрождение системы пассажирских перевозок водным транспортом. Отмечу беспрецедентные по объемам строительство жилья и социальных объектов, ремонт образовательных организаций, а также создание ИТ-кампуса, развитие промышленного парка «Кулибин» и еще многое другое. По целому ряду направлений Нижегородская область сегодня является первопроходцем. Мы – в топе рейтинга АСИ по инвестиционной привлекательности. Нас ставит в пример президент РФ Владимир Путин, наш опыт изучают и тиражируют другие субъекты РФ. Безусловно, это, прежде всего, заслуга губернатора! Нижегородцы видят все эти позитивные перемены и понимают, что взятый курс социально-экономического развития необходимо продолжать, чтобы добиться еще большего", - заявил председатель Заксобрания.

"Считаю, действующий губернатор совершенно заслуженно получил кредит доверия населения. Уверен, что деловые и личные качества Глеба Сергеевича Никитина помогут Нижегородской области в следующие пять лет прочно закрепиться в числе субъектов РФ – лидеров общероссийского роста и продолжить уверенное движение вперед", - заключил Евгений Люлин.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Евгений Люлин Мнения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph