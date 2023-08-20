Более 30 тысяч DDoS-атак было направлено на ресурсы ЦИК в ходе выборов

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Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о хакерских атаках на сервисы Центризбиркома в ходе прошедших выборов. Об этом сообщает телеканал "360".
Так, ресурсы ЦИК с 8 по 10 сентября выдержали более 30 тысяч DDoS-атак. В частности, сайт ЦИК подвергся трем атакам общей продолжительностью 16 часов.
Также в отношении интернет-портала ЦИК было совершено 175 тысяч "потенциально опасных воздействий", из которых почти 90 тысяч имели высокую активность.
Элла Памфилова отметила, что продолжались и попытки дискредитировать выборы.
"Выдержали. Запас прочности большой. Поэтому мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее по этому поводу", - подчеркнула она.
Напомним, явка избирателей, выбравших дистанционную форму голосования, составила 87% на выборах в Нижегородской области.
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