Более 30 тысяч DDoS-атак было направлено на ресурсы ЦИК в ходе выборов Общество

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Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о хакерских атаках на сервисы Центризбиркома в ходе прошедших выборов. Об этом сообщает телеканал "360".

Так, ресурсы ЦИК с 8 по 10 сентября выдержали более 30 тысяч DDoS-атак. В частности, сайт ЦИК подвергся трем атакам общей продолжительностью 16 часов.

Также в отношении интернет-портала ЦИК было совершено 175 тысяч "потенциально опасных воздействий", из которых почти 90 тысяч имели высокую активность.

Элла Памфилова отметила, что продолжались и попытки дискредитировать выборы.

"Выдержали. Запас прочности большой. Поэтому мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее по этому поводу", - подчеркнула она.

Напомним, явка избирателей, выбравших дистанционную форму голосования, составила 87% на выборах в Нижегородской области.