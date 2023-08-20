Поликлиника Первомайской ЦРБ открылась после модернизации по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Поликлиника Первомайской ЦРБ открылась после модернизации по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на капремонт учреждения из федерального и регионального бюджетов было выделено около 2 млн рублей.

В поликлинике обновили кабинеты приема терапевта, стоматолога, невролога, отоларинголога, дерматолога, профпатолога и офтальмолога, процедурный и массажный кабинеты, а также помещения рентгенологической службы. В них установили новые окна и двери, покрасили потолки, на полу и стенах уложили новую плитку.

По словам главного врача Первомайской ЦРБ Людмилы Федюниной, при проведении капитального ремонта особое внимание было уделено тому, чтобы пространства поликлиники были удобными для пациентов. Для этого в учреждении создали более информативную навигацию, закупили новую мебель.

Также в поликлинике внедрено разделение потоков пациентов в зависимости от цели посещения, что ускорило получение медицинских услуг.

Ранее сообщалось, что более 30 объектов здравоохранения достроят в Нижегородской области до конца года.