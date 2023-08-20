Итоги выборов губернатора Нижегородской области
Воскресенский район: не только Светлояр
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Предварительные итоги муниципальных выборов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 сентября 2023 15:51  [39] Поликлиника Первомайской ЦРБ открылась после модернизации по нацпроекту
11 сентября 2023 15:44  [42] Региональные выборы в России назвали достойными и чистыми
11 сентября 2023 15:24  [75] Интерактивный урок по ПДД провели молодогвардейцы для школьников Сормовского района Нижнего Новгорода
11 сентября 2023 15:21  [82] Очередную партию гуманитарного груза весом около 30 тонн передали нижегородцы в зону СВО
11 сентября 2023 14:57  [102] Бабье лето пообещали синоптики нижегородцам на этой неделе
11 сентября 2023 14:38  [96] Более 30 тысяч DDoS-атак было направлено на ресурсы ЦИК в ходе выборов
11 сентября 2023 14:05  [116] Учителям Дальнего Востока теперь доступны новые ипотечные привилегии
11 сентября 2023 13:44  [127] Более четырех тысяч детей получили помощь в рамках акции "Собери ребенка в школу" в Нижегородской области
11 сентября 2023 13:15  [133] Участник СВО провел «Урок мужества» для старшеклассников нижегородской гимназии №25
11 сентября 2023 12:26  [225] Вспышка кори зафиксирована в Арзамасском районе из-за непривитого ребёнка
Общество

Поликлиника Первомайской ЦРБ открылась после модернизации по нацпроекту

11 сентября 2023 15:51  [39] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Поликлиника Первомайской ЦРБ открылась после модернизации по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на капремонт учреждения из федерального и регионального бюджетов было выделено около 2 млн рублей.

В поликлинике обновили кабинеты приема терапевта, стоматолога, невролога, отоларинголога, дерматолога, профпатолога и офтальмолога, процедурный и массажный кабинеты, а также помещения рентгенологической службы. В них установили новые окна и двери, покрасили потолки, на полу и стенах уложили новую плитку.

По словам главного врача Первомайской ЦРБ Людмилы Федюниной, при проведении капитального ремонта особое внимание было уделено тому, чтобы пространства поликлиники были удобными для пациентов. Для этого в учреждении создали более информативную навигацию, закупили новую мебель.

Также в поликлинике внедрено разделение потоков пациентов в зависимости от цели посещения, что ускорило получение медицинских услуг.

Ранее сообщалось, что более 30 объектов здравоохранения достроят в Нижегородской области до конца года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Первомайский г.о.
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph