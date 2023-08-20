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Культура и отдых

Собственная площадка появилась у нижегородского творческого объединения "Нетеатр"

11 сентября 2023 17:54  [116] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Собственная площадка появилась у нижегородского творческого объединения "Нетеатр". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, новый театр расположен на улице Большой Покровской, 4Д в Нижнем Новгороде. Это первый независимый театр, открывшийся на главной улице города. С 2010 года коллектив выступал на сценах других нижегородских театров, в центрах культуры и в арт-пространствах. 

Проект реконструкции помещения на Большой Покровской был разработан архитектором Дарьей Старцевой и дизайнером Анной Феоктистовой. Ремонт велся за счет средств театра, а оборудование было закуплено за счет гранта, выделенного проектом "Команда креативных практик" АНО "Центр 800".

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что в "Нетеатре" "постоянно играют с дистанцией, нарушают границы и выводят из зоны комфорта".

К открытию площадки "Нетеатр" был отмечен благодарностью министерства культуры за вклад в развитие культурного пространства Нижегородской области и активное участие в реализации программы "Пушкинская карта".

Как рассказала министр культуры региона Наталья Суханова, среди актеров "Нетеатра" выпускники Нижегородского театрального училища, ГИТИСа, Екатеринбургского и Ярославского театральных институтов.

"Как все начиналось? Я написал пару спектаклей, они очень понравились публике. Я отнес их в нижегородские театры, потому что хотел, чтобы их посмотрело больше людей. И знаете, что сказали в нижегородских театрах? Сказали, что это "не театр". Это не я придумал, это меня так назвали", — рассказал основатель "Нетеатра", режиссер Дмитрий Сухотерин.

Площадка коллектива будет доступна и другим проектам. Так, 17 и 24 сентября в 11:00 студенты III курса Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева покажут здесь кукольный спектакль "Кошкин дом".

Ранее сообщалось, что новое световое оборудование установили в театре драмы в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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