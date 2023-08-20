Ремонт начался в помещениях будущей нижегородской "Школы реставрации" Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

Ремонт начался в помещениях будущей нижегородской "Школы реставрации". Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, в здании Нижполиграфа появятся учебно-производственные мастерские и склад общей площадью 251 кв. м.

Мастерские будут оборудованы верстаками и всеми необходимыми инструментами. Также отдельная зона отведена под станочный парк, в том числе под станок с числовым программным управлением.

Обучение первого потока по программе "Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей" в "Школе реставрации" начнется в октябре.

Напомним, на реализацию проекта "Школа реставрации" правительством Нижегородской области выдана субсидия в размере 14 миллионов рублей.

Ранее Сергей Кравцов и Глеб Никитин ознакомились с ходом работ по созданию технопарка СПО на базе "Нижполиграфа".