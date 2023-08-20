Фото:
Ремонт начался в помещениях будущей нижегородской "Школы реставрации". Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".
Согласно информации, в здании Нижполиграфа появятся учебно-производственные мастерские и склад общей площадью 251 кв. м.
Мастерские будут оборудованы верстаками и всеми необходимыми инструментами. Также отдельная зона отведена под станочный парк, в том числе под станок с числовым программным управлением.
Обучение первого потока по программе "Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей" в "Школе реставрации" начнется в октябре.
Напомним, на реализацию проекта "Школа реставрации" правительством Нижегородской области выдана субсидия в размере 14 миллионов рублей.
Ранее Сергей Кравцов и Глеб Никитин ознакомились с ходом работ по созданию технопарка СПО на базе "Нижполиграфа".
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+