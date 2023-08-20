Туристический квартал создадут на Бору Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Туристический квартал создадут на Бору. Соответствующее постановление опубликовала администрация городского округа.

Согласно информации, для территории, охватывающей Юрасовское озеро, центр города, "Борское Волгоречье"и набережную Волги, будет создан туристский код - пространство с интересными для туристов местами и достопримечательностями, объединенные единой навигацией, вывесками и архитектурной подсветкой.

На этой территории появятся новые места для отдыха, туристско-информационные центры, туалетные модули, будет проведено благоустройство.

Также в туристическом квартале установят малые архитектурные формы, фото-зоны, смотровые площадки.

Ранее сообщалось, что экотропу от канатной дороги до Борской поймы планируется создать на Бору.

Также напомним, что в мае на Бору открылся пешеходный мост со смотровой площадкой.