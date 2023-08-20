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Туристический квартал создадут на Бору. Соответствующее постановление опубликовала администрация городского округа.
Согласно информации, для территории, охватывающей Юрасовское озеро, центр города, "Борское Волгоречье"и набережную Волги, будет создан туристский код - пространство с интересными для туристов местами и достопримечательностями, объединенные единой навигацией, вывесками и архитектурной подсветкой.
На этой территории появятся новые места для отдыха, туристско-информационные центры, туалетные модули, будет проведено благоустройство.
Также в туристическом квартале установят малые архитектурные формы, фото-зоны, смотровые площадки.
Ранее сообщалось, что экотропу от канатной дороги до Борской поймы планируется создать на Бору.
Также напомним, что в мае на Бору открылся пешеходный мост со смотровой площадкой.
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