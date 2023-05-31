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Общество

Экотропу от канатной дороги до Борской поймы планируется создать на Бору

19 июня 2023 16:48  [99] Общество
проект Борское волгоречье

проект Борское волгоречье

Фото: Бюро Горшунова

Экотропу от канатной дороги до Борской поймы планируется создать на Бору. Об этом сообщил глава Бора Алексей Боровский, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как рассказали местные жители, на Бору на месте пляжа началось обустройство фарватера для прохода катеров к будущему яхт-клубу. В связи с этим борчане просят прояснить будущее этой зоны отдыха.

Алексей Боровский сообщил, что уже разработан проект благоустройства территории рядом с будущим причалом яхт-клуба и под новым пешеходным мостом, который предусматривает создание пляжной зоны.

Также запланировано благоустройство пляжа на Бездонном озере.

Территорию у канатной дороги, Бездонное озеро и Борскую пойму, в которой будет расположен яхт-клуб, планируется связь экотропой.

Напомним, в рамках проекта "Борское Волгоречье" рядом со станцией канатной дороги на Бору планируется обустройство лестницы со смотровыми площадками.

Работы на площади рядом со станцией канатной дороги со стороны Бора планировалось завершить до 30 ноября 2021 года. Контракт на их проведение был заключен с ООО "Энергоконсалт", стоимость работ составила 34,9 млн рублей.

Однако благоустройство началось только в июле 2022 года, но сроки вновь были сорваны.

В настоящее время планируется, что работы должны завершиться в этом году.

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Теги:
Благоустройство Бор
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